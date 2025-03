Rencontre diplomatique cruciale à Amdjarass : Tchad et Arabie Saoudite unis face à la crise soudanaise

Les discussions ont été largement dominées par la situation alarmante au Soudan, où la guerre a atteint un niveau d'intensité critique, menaçant la stabilité de toute la région. Face à cette escalade, le Tchad et l'Arabie Saoudite ont décidé de mettre en place un front diplomatique commun pour favoriser un retour à la paix.



M. Waleed Bin Abdulkarim El-Khereiji a présenté l'initiative saoudienne pour une désescalade immédiate et a sollicité l'adhésion du Tchad.

Le Président Déby Itno a réaffirmé l'engagement du Tchad à mobiliser tous les leviers diplomatiques pour un règlement pacifique du conflit.

Les deux pays ont convenu d'adopter une position commune pour intensifier la pression en faveur d'une solution politique.



Renforcement de la coopération bilatérale





Au-delà de la crise soudanaise, la rencontre a permis de réaffirmer la volonté des deux pays de consolider leur coopération, fondée sur la confiance et la fraternité.



Le Vice-ministre saoudien a salué l'excellence et la diversité des relations entre Riyad et N'Djaména.

Les discussions ont porté sur les enjeux d'intérêt commun, ouvrant la voie à une coopération plus dynamique.



Un partenariat stratégique





Cette rencontre à Amdjarass souligne l'importance stratégique du partenariat entre le Tchad et l'Arabie Saoudite, notamment dans le contexte de la crise soudanaise. Les deux pays partagent une vision commune de la nécessité de stabiliser la région et de promouvoir un règlement pacifique des conflits. La mise en place d'un front diplomatique conjoint témoigne de leur détermination à agir ensemble pour la paix et la sécurité.