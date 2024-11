Renforcement académique : L'université La Francophonie et Paris-Saclay s'allient pour la formation doctorale

Cette rencontre avait pour but d'éclairer les étudiants et les enseignants sur les exigences et les contours des travaux de thèse de doctorat. Le Professeur Markus a expliqué que ce processus offre aux étudiants de l'Université La Francophonie la possibilité de réaliser leur thèse sur place, en cotutelle avec l'Université Paris-Saclay, qui se classe au 13e rang mondial.



Opportunités de Cotutelle



Le Professeur Markus a souligné que l'Université de Paris-Saclay propose chaque année des cotutelles subventionnées, comprenant une période de séjour en France. Il a encouragé les enseignants présents à préparer des dossiers solides afin de maximiser leurs chances d'être retenus pour ces programmes.