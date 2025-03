TCHAD

Renforcement de la coopération culturelle Tchad-Congo : un partenariat prometteur

Alwihda Info | Par Peter Kum - 19 Mars 2025

Ce lundi 17 mars 2025, l'Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire du Tchad en République du Congo (Brazzaville), Son Excellence Abdelkerim Ahmadaye Bahkit, a été reçu en audience par Madame Marie-France Lydie Hélène Pongault, Ministre de l'Industrie culturelle, touristique, artistique et des Loisirs. Cette rencontre a permis de consolider les liens culturels entre les deux pays et d'explorer de nouvelles pistes de collaboration.