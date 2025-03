Renforcement des Relations Militaires Tchado-Turques : Visite du Commandant de l'Armée de l'Air Tchadienne en Turquie

Durant leur séjour, le général Idriss et sa délégation ont été reçus par le général Ziya Cemal Kadıoğlu, commandant de l'armée de l'air turque, informe le ministère turc de la Défense.



Le déplacement vise notamment à évaluer et suivre le programme d'acquisition de matériel militaire turc, notamment des drones et des avions, selon des sources militaires. Ce programme représente une composante vitale de la modernisation en cours de l'armée de l'air tchadienne.



En outre, la délégation tchadienne entend examiner les opportunités de formation militaire offertes par la Turquie, envisageant des programmes qui pourraient être bénéfiques pour le personnel de l'armée de l'air tchadienne. Ces formations pourraient englober des domaines variés, allant du pilotage à la maintenance aéronautique, afin de renforcer les compétences techniques et opérationnelles des forces tchadiennes.