Renforcement des droits humains au Tchad : un atelier clé pour l'accréditation de la CNDH

Dans un contexte où le respect des engagements internationaux est primordial, la CNDH a été mise en lumière comme un pilier fondamental dans la promotion et la défense des droits humains au Tchad. L'atelier a bénéficié de la participation de la Secrétaire du Sous-comité d'Accréditation de la GANHRI, soulignant l'importance de l'événement.



Avec le support du Bureau pays du Haut-Commissariat aux Droits de l'Homme et de la Section des Institutions Nationales et Mécanismes Régionaux du HCDH, l'atelier vise à outiller les commissaires et le personnel de la CNDH pour une intégration réussie au sein de l'alliance mondiale. Félix Ahouansou, représentant du Haut-Commissaire des Nations Unies aux Droits de l'Homme, exprime sa conviction que cet atelier tri-journalier sera un tournant pour l'acquisition d'une connaissance approfondie sur les procédures et les enjeux de l'accréditation.



La tenue de cet atelier est une preuve tangible de l'engagement du Tchad envers les principes universels des droits humains et représente un espoir renouvelé pour la mise en application effective de ces droits fondamentaux sur le terrain.