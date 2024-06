Renforcement des relations bilatérales entre le Tchad et la Turquie

Les deux parties ont réaffirmé leur volonté de renforcer la coopération politique et diplomatique entre leurs deux pays. Ils ont également évoqué la situation sécuritaire dans la région du Sahel et la contribution des deux pays à la promotion de la paix et de la stabilité dans la zone.



Le Ministre Koulamallah et l'Ambassadeur Utkan ont discuté des opportunités de renforcer la coopération économique et commerciale entre le Tchad et la Turquie. Ils ont évoqué l'intérêt des entreprises turques à investir au Tchad dans des domaines tels que l'agriculture, l'infrastructure, l'énergie et le tourisme.



Les deux personnalités ont également souligné l'importance de la coopération culturelle et éducative entre le Tchad et la Turquie. Ils ont évoqué la possibilité d'échanger des programmes d'enseignement et de recherche, ainsi que de promouvoir les échanges culturels entre les deux pays.



Cette rencontre a permis de réaffirmer la solidité et le dynamisme du partenariat entre le Tchad et la Turquie. Les deux parties ont exprimé leur volonté de poursuivre les échanges et la collaboration afin de renforcer leur coopération dans tous les domaines.



La coopération entre le Tchad et la Turquie est porteuse de nombreux avantages pour les deux pays. Elle permet de promouvoir le développement économique et social, de renforcer la paix et la sécurité dans la région et de favoriser les échanges culturels et humains. Les perspectives d'avenir de la coopération tchado-turque sont prometteuses et devraient permettre aux deux pays de relever ensemble les défis auxquels ils sont confrontés.