Report de la Présidentielle au Sénégal: la Cédéao exprime son « inquiétude »

La Cédéao exprime son inquiétude face aux circonstances qui ont conduit au report de l'élection présidentielle et appelle les autorités compétentes à favoriser les procédures afin de fixer une nouvelle date. Cette décision sans précédent prise par le Président sénégalais Macky Sall dans un contexte de profonde crise politique a soulevé des protestations.



Il est important que la classe politique sénégalaise donne la priorité au dialogue pour trouver une solution satisfaisante à cette crise. Le dialogue ouvert et constructif entre toutes les parties est essentiel pour restaurer la confiance et garantir des élections démocratiques et transparentes.



En appelant à un dialogue, la Cédéao montre son engagement en faveur d'une résolution pacifique des différends politiques. Elle encourage également toutes les parties prenantes à faire preuve de retenue et à agir dans l'intérêt supérieur du pays.