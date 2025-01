INTERNATIONAL Retour de Donald Trump à la Maison Blanche : entre résistance et espoir

Alwihda Info | Par Olivier Noudjalbaye Dedingar, Expert-consultant international, humanitaire et journaliste indépendant. - 22 Janvier 2025



Debout devant le pays, la main sur une Bible, Donald J. Trump a prêté serment pour la deuxième fois en tant que président des États-Unis. Lundi dernier, le Républicain de 78 ans a repris la présidence après une absence tumultueuse de quatre ans, créant une scène à la fois familière et tendue dans la rotonde du Capitole.

Parmi les dignitaires, sénateurs et anciens présidents présents à la Rotonde, le juge en chef John Roberts, a reçu le serment de l'homme qui continue d'être une figure controversée de la politique américaine.



Il s’agissait du retour improbable de Trump au pouvoir, démontrant son pouvoir continu au sein du Parti républicain, et auprès d’un public dévoué d’électeurs.



Le président Trump a utilisé un ton dans son discours inaugural qui oscillait entre résistance et espoir. Il a présenté une image claire d’un pays en déclin, mais il s’est également engagé à le conduire vers un retour audacieux.



« Ma récente élection est un mandat visant à renverser complètement et totalement une horrible trahison », a-t-il déclaré, la voix ferme mais chargée d'émotion. « À partir de maintenant, le déclin de l’Amérique est terminé. »



Il s’agissait d’un Trump nettement différent de celui qui a pris ses fonctions en 2017. Le Trump de 2025 respirait la confiance et la volonté d’exercer immédiatement le pouvoir exécutif. « Nous commencerons la restauration complète de l’Amérique et la révolution du bon sens », a-t-il déclaré, décrivant un programme ambitieux comprenant une politique énergétique favorable aux entreprises, une répression de la migration irrégulière et de vastes ambitions territoriales.



Il a rappelé que déclarer l'état d'urgence à la frontière sud serait l'une de ses premières actions. Trump s'est engagé à envoyer des troupes à la frontière et à réintroduire sa politique de division « Rester au Mexique », déclarant que « toute entrée illégale sera immédiatement stoppée ». De plus, il a promis de détenir et d'expulser les ressortissants étrangers engagés dans ce qu'il a appelé des « réseaux criminels » en utilisant la loi sur les ennemis étrangers de 1798.



« En tant que commandant en chef, je n’ai pas de plus haute responsabilité que de défendre notre pays contre les menaces et les invasions », a-t-il proclamé. Malgré ces mesures sévères, le discours de Trump était plus optimiste que son tristement célèbre discours inaugural de 2017, qui dénonçait le « carnage américain ». « Je reviens à la présidence confiant et optimiste quant au début d’une nouvelle ère passionnante de succès national », a déclaré Trump.



« Une vague de changement déferle sur le pays. La lumière du soleil se déverse sur le monde entier. Et l’Amérique a la chance de saisir cette opportunité comme jamais auparavant. » Dans une démonstration de continuité institutionnelle, les anciens présidents George W. Bush, Barack Obama, Bill Clinton et Joe Biden ont assisté à cet événement riche en traditions. La sénatrice Amy Klobuchar a subtilement reconnu l'environnement politique polarisant lorsqu'elle a présenté le sujet du jour comme étant « notre démocratie durable ».



Cependant, même s’il n’a pas spécifiquement identifié Biden, Trump n’a pas perdu de temps pour dénoncer son prédécesseur lorsqu’il est monté sur le podium. « Notre souveraineté sera récupérée. Notre sécurité sera rétablie. La balance de la justice sera rééquilibrée », a-t-il déclaré, décrivant l’administration sortante comme faisant partie d’un « establishment radical et corrompu ». Même si plusieurs participants semblaient visiblement inquiets de la rhétorique agressive de Trump, ses partisans ont parfois applaudi ses remarques.



Son premier mandat s'est terminé dans la tourmente et il a été confronté à des contestations juridiques et à des retours politiques tout au long de ses quatre années d'absence. Trump est devenu le premier président américain à être reconnu coupable d'un crime en mai 2023. Pour avoir falsifié des documents commerciaux afin de cacher des paiements secrets lors des élections de 2016, il a été reconnu coupable par un jury new-yorkais. Il avait également une longue liste d'autres problèmes juridiques, tels que des allégations selon lesquelles il aurait mal géré des documents confidentiels, et s'était mêlé aux élections en Géorgie.



Cependant, le ministère de la Justice a suivi sa politique de longue date, consistant à ne pas poursuivre les présidents en exercice, et les poursuites fédérales ont été abandonnées en novembre 2024, après l'élection de Trump. Trump a présenté ces affaires judiciaires dans le cadre d’une tentative plus large visant à le faire taire dans son discours inaugural.



« Au cours des huit dernières années, j’ai été mis à l’épreuve et défié plus que n’importe quel président au cours de nos 250 ans d’histoire », a-t-il déclaré. « Le voyage pour reconquérir notre République n’a pas été facile. » Trump a des projets plus ambitieux pour son deuxième mandat que les seules questions intérieures. Dans son discours, il a présenté un plan global visant à accroître la puissance américaine, tant au niveau national qu’international.



« Les États-Unis se considéreront à nouveau comme une nation en croissance, une nation qui accroît notre richesse, étend notre territoire, construit nos villes, augmente nos attentes et porte notre drapeau vers de nouveaux et magnifiques horizons », a déclaré Trump. Il s’est engagé à poursuivre ce qu’il a appelé « le destin manifeste dans les étoiles », promettant d’envoyer des astronautes américains sur Mars, pour planter le drapeau.



Il a également réitéré ses appels controversés à l’expansion territoriale, notamment au retour du canal de Panama sous le contrôle américain, et même à l’assimilation du Groenland et du Canada. « Nous l'avons donné au Panama », a-t-il déclaré à propos du canal. «Et nous le reprenons.» Le discours de Trump a également abordé des questions culturelles qui divisent le pays. Il s’est engagé à mettre fin aux efforts du gouvernement pour promouvoir la diversité et l’inclusion, les qualifiant d’« ingénierie sociale ».



« À partir d’aujourd’hui, la politique officielle du gouvernement des États-Unis sera désormais qu’il n’y ait que deux genres : masculin et féminin », a-t-il déclaré, suscitant de vives critiques de la part des défenseurs LGBTQ+. Il s’est également engagé à démanteler ce qu’il a appelé les programmes « réveillés » dans les écoles et les lieux de travail, les présentant comme antithétiques à sa vision d’une société « daltonienne et fondée sur le mérite ».



Malgré sa rhétorique qui divise, Trump s’est qualifié à plusieurs reprises de « rassembleur ». « Mon héritage le plus fier sera celui d'un artisan de la paix et d'un rassembleur », a-t-il déclaré, insistant sur le fait que sa politique apporterait stabilité et prospérité à la nation et au monde.



Pour sa part, avec sa sélection de tenues, la Première Dame, Melania Trump a fait sa propre démonstration, quoique plus discrète. Elle dégageait une élégance subtile en portant une jupe crayon, un manteau à double boutonnage, une chemise ivoire et une tuque de style canotier bleu marine. Contrairement aux déclarations politiques audacieuses de son mari, d'autres considéraient l'ensemble comme un hommage aux valeurs conservatrices.









Dans la même rubrique : < > USA : Donald Trump Révoque l'Amirale Fagan, Première Femme à Diriger une Branche des Forces Armées L'IA, un nouvel enseignant ? Les "charter schools" américaines expérimentent Trump de retour à la présidence américaine : voici ses premières décisions Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)