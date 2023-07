Retour des États-Unis à l'UNESCO : approbation unanime des 193 États membres de l'organisation

"C'est un grand jour pour l'UNESCO et pour le multilatéralisme, a déclaré vendredi après-midi la Directrice générale de l'UNESCO. Avec l'élan que notre organisation a retrouvé ces dernières années, elle renoue avec l'inclusivité avec le retour des États-Unis. ”



Les États-Unis d'Amérique ont envoyé une lettre au Directeur général de l'UNESCO le 8 juin 2023 demandant de rejoindre l'organisation à partir de juillet sur la base d'une proposition financière concrète, ainsi que d'un engagement de payer ses arriérés, estimés à US$ 619 millions.



Les 193 États membres de l'UNESCO se sont réunis lors d'une session extraordinaire de la Conférence générale qui a débuté jeudi pour se prononcer sur cette proposition, et une très large majorité d'États membres a adopté la proposition américaine vendredi après-midi. Toutes les conditions sont désormais réunies pour le retour complet des Etats-Unis à l'UNESCO au cours du mois de juillet.



Renforcer le budget de l'organisation pour mener à bien son mandat



Les États-Unis financeront l'équivalent de 22% du budget ordinaire de l'organisation, et rembourseront progressivement ses arriérés, en plus des contributions volontaires, qu'ils commenceront à verser, à partir de 2023, pour financer des programmes d'accès à l'éducation en Afrique, Mémorial de l'Holocauste et protection des journalistes.



Ainsi, l'UNESCO bénéficiera d'une augmentation du budget pour mettre en œuvre ses programmes d'éducation, de culture, de science et d'information, et pourra intensifier ses efforts au service des deux priorités stratégiques de l'Organisation, à savoir l'Afrique et l'égalité des genres.



Odeh confirme le rôle central de l'UNESCO



La Directrice générale de l'UNESCO a expliqué : « Le mandat de l'UNESCO, qui s'articule autour de l'éducation, de la science, de la culture et de la liberté d'information, est d'une grande importance à la lumière des défis du XXIe siècle. Le rôle central de l'organisation , l'atténuation des tensions politiques en son sein, ainsi que les initiatives qu'il a lancées au cours des dernières années. Tous ces facteurs ont poussé les États-Unis à se mobiliser pour revenir dans l'organisation.



Audrey Azoulay, qui a été élue au poste de Directrice générale de l'UNESCO en novembre 2017, a servi de médiateur pour apaiser les tensions politiques et parvenir à un consensus sur les sujets les plus sensibles, comme ceux du Moyen-Orient. Il a également procédé à des réformes de l'organisation pour améliorer son efficacité.



L'UNESCO a entrepris un certain nombre de nouvelles initiatives qui lui ont permis d'aborder à la racine un certain nombre de défis contemporains, tels que l'éthique de l'intelligence artificielle et la protection des océans. De nouvelles campagnes importantes sur le terrain - dont la reconstruction de l'ancienne ville de Mossoul, en Irak - ont permis à l'organisation de renouveler son engagement envers ses ambitions historiques.



Dans la lettre qu'ils ont adressée début juin au Directeur général de l'UNESCO, les Etats-Unis d'Amérique évoquent ces réformes et initiatives, et lui attribuent leur souhait de rejoindre l'organisation.