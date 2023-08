Réunion stratégique pour faire face aux inondations au Tchad : Validation du budget discutée

Les cas d'inondations au Tchad entraînent des dégâts considérables, endommageant les infrastructures, les habitations, les terres agricoles et les systèmes de distribution d'eau. Ces inondations entraînent également des pertes en vies humaines, détruisent des moyens de subsistance et favorisent des maladies telles que le paludisme et la diarrhée.



En 2022, elles ont touché plus de 1,4 million de personnes dans 19 des 23 provinces du pays. Près de 350 000 hectares de champs ont été détruits, 20 000 têtes de bétail décimées et environ 80 000 habitations détruites ou endommagées.



Le gouvernement tchadien et les organisations humanitaires travaillent ensemble pour faire face à ces inondations et en atténuer les effets. Les efforts comprennent la mise en place de systèmes d'alerte précoce, la construction de digues et de canaux de drainage, ainsi que la fourniture d'une assistance d'urgence aux populations touchées.



Le ministre de l'Aménagement du territoire, de l'Habitat et de l'Urbanisme, Mahamat Assileck Halata, a indiqué qu'un budget a été élaboré et proposé, prenant en compte toutes les provinces du pays, y compris N'Djaména. Ce budget sera débattu et discuté, et permettra de reconstruire tout ce qui a été détruit par les inondations et de prévenir de futurs cas d'inondations. À court terme, l'objectif est d'identifier les différents points touchés par les inondations.



Cependant, le ministre Mahamat Assileck Halata a exprimé son regret et sa désapprobation envers certains membres du gouvernement qui ont brillé par leur absence lors de cette réunion.