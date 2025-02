AFRIQUE Route Kyabé-Mayo : La BAD et le Tchad signent un accord de don de près de 45 millions $

Par Alwihda - 27 Février 2025



Le financement permettra de mettre en œuvre un des objectifs du gouvernement tchadien sur la réalisation d’infrastructures d’envergure et structurantes pour soutenir le développement du pays.

La Banque africaine de développement et le Tchad ont signé, le 19 février 2025, un accord de don d’un montant de 44,9 millions de dollars américains, pour le bitumage du tronçon Kyabé-Mayo de la route Kyabé-Singako Les travaux de ce tronçon routier long de 49,5 kilomètres, incluront également la construction d’un pont de 55 mètres.



L’accord a été paraphé à N’Djamena par le ministre d'État chargé des Finances, du Budget, de l'Économie, du Plan et de la Coopération internationale, Tahir Hamid Nguilin, également gouverneur de la Banque africaine de développement pour le Tchad et le représentant par intérim de la Banque au Tchad, Claude N’Kodia. Plusieurs membres du gouvernement tchadien étaient également présents notamment le ministre des Infrastructures, du Désenclavement et de l'Entretien routier, Amir Idriss Kourda et le secrétaire d'État aux Finances et au Budget, Ali Djadda Kampard.



Le financement permettra de mettre en œuvre un des objectifs du gouvernement tchadien sur la réalisation d’infrastructures d’envergure et structurantes pour soutenir le développement du pays. « La région [du Moyen Chari] comprenant Kyabé, Singako et Am Timan, est une zone à fort potentiel économique. Elle est le premier bassin agricole du Tchad, une zone d’élevage majeure, riche également en ressources halieutiques, qui approvisionne en poissons une grande partie du sud du pays et même des marchés extérieurs », a déclaré M. Nguilin.



Le bitumage de la route permettra notamment de désenclaver les régions Sud et Est du Tchad, d’atténuer la vulnérabilité et de renforcer la résilience des populations cibles, surtout les femmes et les jeunes. Il permettra d’améliorer les conditions de transport des biens et des personnes entre Kyabé et Singako à travers l’aménagement d’une voie routière praticable en toutes saisons, de faciliter l’écoulement des productions agricoles et agropastorales des riches zones du Moyen Chari et de Salamat vers les centres de consommation de Sarh, Moundou, N’Djamena ou Abéché. Il offrira également une ouverture régionale vers le Soudan voisin. L’accord ouvre la voie à l’appui de la Banque islamique de développement pour le financement du second lot du tronçon, Mayo-Singako-Am Timan, long de 205 kilomètres pour environ 275,5 millions de dollars.



« La Banque africaine de développement est un partenaire stratégique du Tchad, notamment dans le secteur des transports. La construction du tronçon routier contribuera à réduire les coûts généralisés du transport dans le Moyen-Chari […], et à améliorer les conditions de vie des populations grâce à un accès plus facile aux structures sanitaires et éducatives, ainsi qu’aux principaux centres de consommation du pays », a déclaré Claude N’Kodia, le représentant résident par intérim de la Banque au Tchad.



La section Kyabé-Mayo de la route Kyabé-Singako, est un des chaînons manquants du corridor N’Djamena-Moundou-Sarh-Kyabé-Am Timan-Abéché, et fait partie du réseau structurant prioritaire que le gouvernement tchadien veut aménager pour assurer une couverture et une accessibilité permanente de l’ensemble du pays.



Outre les représentants de l’administration tchadienne, des partenaires techniques et financiers ainsi qu’une délégation du Fonds monétaire international, conduite par son chef de mission pour le Tchad, Julien Reynaud, ont également assisté à la cérémonie de signature.



Le Groupe de la Banque africaine de développement est un partenaire financier stratégique pour le Tchad. Son Document de stratégie pays (DSP) pour le Tchad, met l’accent sur deux piliers prioritaires : développement des infrastructures pour l’obtention d’une croissance économique forte et plus diversifiée ; et promotion de la bonne gouvernance pour accroître l’efficacité de l’action publique et l’attractivité du cadre économique.





