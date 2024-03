Russie-RDC : projet d'accord de coopération militaire entre les deux pays

Un projet d’accord de coopération militaire avec la République démocratique du Congo a été approuvé cette semaine par la Russie. Coopération. L’annonce de ce projet a été faite mardi 5 mars sur le site des informations juridiques de la Fédération de Russie.



Le communiqué indique que « le gouvernement russe a approuvé le projet d’accord de coopération militaire avec la RDC, présenté par le ministère russe de la Défense en coordination avec le ministère russe des Affaires étrangères. » Il précise notamment que l’accord prévoit l’organisation d’exercices conjoints, de visites de navires de guerre et d’avions de combat, et la formation de militaire ainsi que d’autres formats de coopération.



Coté congolais, pas plus d’informations pour le moment. Il faut rappeler que le ministre congolais de la Défense a visité Moscou en août 2022, ce qui avait suscité des spéculations sur un éventuel recours au groupe paramilitaires russe Wagner, pour venir à bout de l’insécurité persistante dans l’est de la République démocratique du Congo.



Des spéculations démenties par le président Félix Tshisekedi quelques mois plus tard. Interpellé sur le sujet, il avait déclaré à la presse : « Je sais que c’est à la mode maintenant, mais non, nous n’avons pas besoin d’utiliser des mercenaires », contrairement à ce qu’ont fait plusieurs autres pays africains.



Depuis un an, deux sociétés militaires privées opèrent aux côtés de l’armée congolaise dans l’est du pays. L’une dirigée par un Français, l’autre par un citoyen roumain : elles sont officiellement chargées d'instruire et d'appuyer l'armée congolaise. Interrogé sur leur présence il y a quelques mois, le président Tshisekedi avait précisé qu’il s’agit de coachs et non de mercenaires.



La RDC a par ailleurs repris sa coopération militaire avec les États-Unis en signant en 2020 un accord qui comprend entre autres la formation d’officiers congolais aux États-Unis. L’ambassadeur américain de l’époque avait précisé qu’à travers cet accord, Washington apportait un soutien militaire pour éradiquer les groupes armés dans l’est de la RDC.