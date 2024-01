Russie-Tchad : préparation de documents pour élargir la base juridique de la coopération

Cette année marque le 60e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre la Russie et le Tchad, soulignant une coopération qui s'est intensifiée au fil des années.



Le président Poutine a exprimé sa satisfaction de recevoir le président Déby à Moscou et a reconnu les efforts conjoints des deux pays, notamment à travers les ministères des Affaires étrangères et les parlements. Il a évoqué la participation active du Tchad au dernier sommet Russie-Afrique à Saint-Pétersbourg et a mentionné la préparation d'un ensemble solide de documents destinés à renforcer le cadre juridique des relations bilatérales.



Poutine a souligné l'importance de la situation actuelle au Tchad, notamment en ce qui concerne la lutte contre le terrorisme et le décès du père de Mahamat Idriss Déby. Il a exprimé ses condoléances et a affirmé le soutien de la Russie à la stabilisation du pays, notamment à travers le référendum sur la Constitution et les élections générales à venir.



En outre, le président russe a mis en avant le développement des relations humanitaires, notamment l'augmentation du quota d'étudiants tchadiens en Russie, et a exprimé sa volonté de poursuivre cette coopération.



De son côté, le président Déby a remercié Poutine pour son invitation et a souligné l'importance historique de cette visite pour renforcer les relations bilatérales dans tous les domaines. Il a également exprimé ses condoléances pour la perte de soldats russes dans un accident d'avion récent.



Poutine a convié son homologue à un déjeuner de travail pour discuter plus en détail des relations bilatérales et des questions internationales, offrant une opportunité pour les deux leaders d'approfondir leur dialogue et de consolider davantage les liens entre la Russie et le Tchad.