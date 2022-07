Russie-Ukraine : l'UA salue l'accord sur les exportations de céréales

Un accord sur la reprise des exportations de céréales ukrainiennes via la mer Noire est « une lueur d'espoir » dans un monde qui en a désespérément besoin, a déclaré vendredi le secrétaire général de l'ONU, António Guterres, lors de la cérémonie de signature à Istanbul, en Türkiye.



Le plan de l'ONU, qui va permettre également aux céréales et aux engrais russes d’atteindre les marchés mondiaux, aidera à stabiliser la flambée des prix des denrées alimentaires dans le monde et à éviter la famine, qui touche des millions de personnes, explique ONU Info.



Le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat, se félicite de la signature par la Russie et l'Ukraine, sous les auspices du Président Turc Recep Tayyip Erdogan et du Secrétaire Général des Nations Unies, Antonio Guterres, d'Accords sur l'exportation de céréales et de produits agricoles via la Mer Noire.



Le Président de la Commission félicite toutes les parties pour ce développement fructueux, ainsi que le président sénégalais Macky Sall pour avoir appelé à l'urgence de la reprise de l'acheminement des céréales d'Ukraine et de Russie vers les marchés mondiaux, comme il l'a fait auprès du Président Vladimir Poutine lors d'une Mission conjointe de l'UA à Sotchi, le 3 juin 2022, dont ce développement bienvenu est le témoignage.



Moussa Faki Mahamat réitère, en outre, l'appel de l'Union Africaine tel qu'exprimé le 24 février 2022 pour que les parties établissent un Cessez-le-feu immédiat et ouvrent de nouvelles négociations politiques sous les auspices des Nations Unies dans l'intérêt de la paix et de la stabilité mondiales.



L'Union Africaine réaffirme son engagement continu et inébranlable en faveur du multilatéralisme et de la responsabilité partagée de tous les membres de la communauté internationale d'œuvrer pour la paix et la stabilité mondiales.