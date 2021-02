Russie : l'ambassadeur du Tchad vacciné contre la Covid-19

L'ambassadeur du Tchad à Moscou, Mahamoud Adam Bechir, et une partie du personnel de la représentation diplomatique, ont reçu le vaccin russe Sputnik V contre le coronavirus, a rapporté mercredi la chaine de télévision Russia Today.



Le diplomate tchadien a vanté l'efficacité du vaccin, son prix et le fait qu'il soit enregistré dans plusieurs pays du monde.



Le vaccin russe est efficace à plus de 91,6%, selon les résultats préliminaires des essais cliniques de phase III du Spoutnik V, développé par le Centre d’épidémiologie et de microbiologie russe Gamaleïa.



Des pays africains comme le Togo ont adressé une demande officielle à la Russie pour bénéficier du vaccin.