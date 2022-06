Russie : le plaidoyer de Sall et Faki auprès de Poutine

Le président de l’Union africaine Macky Sall et le président de la commission de l’Union africaine Moussa Faki Mahamat séjournent à Moscou en Russie où ils ont rencontré le président russe Vladimir Poutine.



« Nous avons réitéré la position de l’Union africaine pour une solution politique au conflit entre la Russie et l’Ukraine », explique Moussa Faki Mahamat.



La délégation de l’Union africaine a également rappelé les graves conséquences humanitaires et économiques pour la sous-région et le monde entier.



« Nous avons lancé un appel pour la suspension des sanctions sur les céréales et autres produits de base, la nécessité de leur passage en toute sécurité par la mer pour atténuer les effets économiques et socio-économiques dévastateurs d'une crise alimentaire et énergétique croissante, entravant encore la reprise mondiale de la pandémie COVID19 », indique le président de la Commission.



La délégation africaine a salué les relations fraternelles historiques et solides entre la Russie et l'Afrique, et exprimé le souhait ardent du continent pour un compromis et un dialogue permettant un règlement négocié dans l'intérêt de la paix et de la stabilité mondiales.