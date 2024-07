Cette visite, sur invitation de Monsieur Andrey Alexandrovich Andrey Alexandrovich Travnikov, Gouverneur de la région de Novossibirsk, a permis à l'Ambassadeur Bechir de nouer des contacts diplomatiques stratégiques avec d'importantes personnalités de la région.



Au cours de son séjour, Son Excellence Monsieur Mahamoud Adam Bechir a eu des entretiens fructueux avec Monsieur Andrey Alexandrovich Travnikov, Gouverneur de la région de Novossibirsk. Cette rencontre a permis aux deux parties d'explorer des avenues de coopération bilatérale dans des domaines d'intérêt mutuel, notamment la promotion des échanges culturels, éducatifs et économiques entre le Tchad et la région de Novosibirsk.



L'Ambassadeur Bechir a également eu l'opportunité de s'entretenir avec un groupe de parlementaires de la région de Novossibirsk. Ces échanges ont permis de sensibiliser les représentants du peuple aux réalités et aux opportunités du Tchad, tout en favorisant une meilleure compréhension mutuelle entre les deux pays.



Dans le cadre de sa mission de promotion des échanges culturels, l'Ambassadeur Bechir a rencontré le Recteur de l'Université d'État de Novossibirsk, l'un des établissements d'enseignement supérieur les plus prestigieux de Russie. Cette rencontre a permis d'envisager des collaborations futures entre les universités tchadiennes et l'Université d'État de Novossibirsk, notamment dans le domaine de la recherche et de la mobilité étudiante.



Enfin, la visite s'est achevée par une visite de la plus grande salle de théâtre et de ballet de la Fédération de Russie. Cette immersion dans le riche patrimoine culturel de Novossibirsk a symbolisé le rapprochement entre le Tchad et la Russie sur le plan culturel.



La visite de travail de l'Ambassadeur Bechir à Novossibirsk a été un franc succès. Elle a permis de nouer des partenariats stratégiques, de promouvoir les échanges culturels et éducatifs, et de jeter les bases d'une coopération bilatérale fructueuse entre le Tchad et la région de Novosibirsk. Cette visite s'inscrit dans la dynamique positive des relations entre la Russie et les pays africains, et ouvre la voie à de nouvelles perspectives de collaboration dans divers domaines.