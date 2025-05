Ce vendredi 2 mai 2025, les deux chefs d'État ont tenu un entretien en tête-à-tête dans la résidence privée du Président rwandais à Kibugabuga, située dans l'est du Rwanda. Dès son arrivée, le Président Doumbouya a été chaleureusement accueilli par son homologue et frère, le Président Paul Kagame.



Les deux dirigeants ont ensuite partagé un déjeuner à huis clos, en compagnie des Premières Dames de Guinée et du Rwanda, au cours duquel ils ont abordé divers sujets stratégiques d'intérêt commun.