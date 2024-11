SADC : à l’unanimité, les chefs d’Etat prolongent le mandat de la SAMIDRC

À l’issue du Sommet extraordinaire des chefs d’État et de gouvernement de la Communauté de développement d’Afrique australe (SADC) auquel a pris part le président Félix Tshisekedi, le mercredi 20 novembre à Harare, au Zimbabwe, un communiqué conjoint a été publié, prolongeant le mandat de la mission de la SADC en RDC (SAMIDRC) d’une année sur le territoire congolais.



Dans ce même communiqué, les différents participants attestent « avoir reçu le rapport actualisé de la situation sécuritaire dans la partie Est de de la République Démocratique du Congo (RDC) et déplore la détérioration de la situation sécuritaire et humanitaire ».



« Le Sommet a réitéré son soutien au gouvernement de la RDC et rappelé l’engagement des États de la sous-région d’apporter une réponse appropriée à tout membre victime d’une agression par une réponse communautaire appropriée ».



Déployée en décembre 2023 pour appuyer les Forces armées de la RDC (FARDC) à rétablir la paix dans le Nord-Kivu et en Ituri, la SAMIDRC prolonge pour la deuxième année consécutive son mandat jusqu’en novembre 2025.



Outre le chef de l’État de RDC, le président zimbabwéen, président en exercice de la SADC, Emmerson Mnangagwa ainsi que Andry Rajoelina (Madagascar), Duma Gideon (Botswana), Filipe Nyusi (Mozambique) et des Hauts représentants des autres pays membres de la SADC, ont signé pris part à ces assises qui ont également traité de la situation sécuritaire dans la province de Cabo Delgado au Mozambique.