STRADAP : Un projet ambitieux pour l'adaptation au changement climatique au Tchad

Le 6 février 2025, le Fonds International de Développement Agricole (FIDA), en collaboration avec le ministère de l’Environnement, de la Pêche et du Développement, a organisé un atelier de consultation des parties prenantes pour le projet intitulé “Renforcement de la résilience des petits exploitants agricoles et des écosystèmes aux effets du changement climatique” (STRADAP). Lors de cet atelier, qui s'est tenu au siège de l’Agence Nationale de la Grande Muraille Verte, Abdalwafour Algadi Atim, directeur général, a souligné que le projet STRADAP a pour objectif principal de renforcer la capacité des petits exploitants agricoles à s’adapter aux défis posés par le changement climatique. Ce forum a été une plateforme essentielle pour réfléchir collectivement et co-construire des stratégies efficaces pour garantir le succès du projet. Brahim Mamadou Kourtou, coordinateur du programme pays du FIDA, a indiqué que cet atelier marque le début d’un processus participatif crucial pour élaborer un document de projet complet. Il a mis en avant l'engagement significatif du gouvernement tchadien dans la lutte contre les effets du changement climatique, notant le leadership proactif du gouvernement pour promouvoir une agriculture durable.



L’atelier a également mis en lumière le soutien continu du FIDA au Tchad, visant à mobiliser les ressources et fonds climatiques nécessaires. Grâce à une collaboration étroite entre le gouvernement, le FIDA, l’Agence de la Grande Muraille Verte, et le soutien du Point Focal FEM, une note conceptuelle du projet a été développée et approuvée par le Secrétariat du FEM en juin 2024. Le projet STRADAP aspire à lier la restauration des terres à l’adaptation au changement climatique, tout en favorisant l’entrepreneuriat parmi les jeunes. En ciblant spécifiquement les provinces du Lac-Tchad, de Hadjer Lamis et de N’Djamena, le projet vise à établir un modèle de développement durable où la résilience environnementale génère des opportunités économiques, en particulier pour les femmes et les jeunes. Koularambaye Koundja Julien, secrétaire général du ministère de l’Environnement, a clôturé l'atelier en rappelant que le Tchad, confronté à la désertification et au changement climatique, devient de plus en plus vulnérable. Il a souligné l'importance de projets comme STRADAP pour combattre les effets néfastes des changements climatiques, tels que les sécheresses et les inondations. Dans ce contexte, le projet STRADAP se positionne comme une initiative clé, alignée sur les priorités nationales de développement durable et de lutte contre le changement climatique. Il renforce ainsi la sécurité alimentaire et nutritionnelle du pays, tout en contribuant au bien-être des communautés vulnérables face aux défis environnementaux.