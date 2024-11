SWEDD+ : Un pas de plus vers l’égalité des genres et l’éducation des jeunes filles au Tchad

Elle a également mis en lumière les bénéfices du projet, qui a permis à 127 000 adolescents vulnérables de bénéficier d’un soutien en éducation, incluant la prise en charge des frais d’inscription et la dotation en kits et fournitures scolaires. Selon elle, cela a favorisé un retour massif des filles à l’école après des abandons. Dans le domaine des compétences et des droits humains, le projet a formé 179 000 femmes, grâce à la mise en place de 520 espaces sûrs et à la formation de 360 professionnels de santé dans le domaine de la santé reproductive, adaptée aux besoins et droits des adolescentes et des jeunes femmes en âge de procréer.



Pour la ministre de la Femme et de la Protection de la Petite Enfance, le projet SWEDD, lancé en 2015, a transformé la vie de nombreuses jeunes femmes et filles grâce à ses diverses actions, et elle a salué ces efforts. Désormais, le projet passera de 12 à 17 provinces en 2025, avec pour vision de couvrir les 23 régions du Tchad. L’équipe du projet SWEDD lance un appel à tous, hommes et femmes, pour contribuer à cette initiative, en particulier aux chefs traditionnels et aux leaders religieux.