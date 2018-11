Saif bin Zayed inaugure le deuxième sommet mondial Aqdar

Abou Dhabi, Émirats Arabes Unis, le 27 novembre 2018 : Le lieutenant général Son Excellence Cheikh Saif bin Zayed Al Nahyan, vice-Premier ministre et ministre de l'Intérieur, a inauguré aujourd'hui matin (lundi) le deuxième Sommet mondial Aqdar au Centre des expositions national d'Abou Dhabi (ADNEC). Cet événement international met l'accent sur la promotion des principes et des valeurs éthiques auprès des individus et des sociétés, en vue de développer des sociétés durables et soutenir des initiatives de sensibilisation constructives.



Le sommet est organisé par le programme d'autonomisation Khalifa (Aqdar) et les Conférences et les Expositions Index, membre d'INDEX Holding, en partenariat avec les Nations Unies, les Archives nationales, le ministère de l'Education et de nombreux organismes et institutions locaux.



Son Excellence Dr. Amal Al Qubaisi, Présidente du Conseil National Fédéral, a assisté à la cérémonie d'inauguration ; en présence de Son Excellence Cheikh Nahyan bin Moubarak Al Nahyan, membre du Cabinet et ministre de la Tolérance ; Son Excellence Hussain bin Ibrahim Al Hammadi, ministre de l'Éducation, et un certain nombre d'invités de haut calibre.



Le sommet présente une exposition regroupant des expositions de nombreux ministères, organismes et institutions nationales, ainsi qu'un nombre d'universités, d'institutions éducatives et universitaires des Émirats Arabes Unis et des agences internationales, avec la participation de plus de 50 exposants.



Le Sommet est une plateforme de dialogue constructif comprenant un certain nombre de panels dédiés aux jeunes, des sessions scientifiques, des débats et des ateliers spécialisés animés par des conférenciers de renom et des spécialistes de la région et du monde entier.



Le Sommet comprendra sept sessions principales qui aborderont les thèmes suivants : Les stratégies de Cheikh Zayed visant à autonomiser les citoyens ; le Développement humain pour la Croissance économique ; la parité hommes-femmes pour une meilleure Société ; l'Éducation durable pour des pays florissants ; les Objectifs durables et les Partenariats fructueux ; une Infrastructure intelligente pour des Nations durables ; et l'Edification des pays fondés sur la justice et la paix.



L’ordre du jour du sommet comprend également 38 documents, 4 panels dédiés aux jeunes, ainsi que 38 orateurs de plusieurs pays, y compris les Émirats Arabes Unis, les Etats-Unis, la Chine, l’Inde, la Russie, le Koweït, l’Allemagne, le Singapour, la Jordanie et l’Égypte. Il comportera de même 18 ateliers qui aborderont des sujets importants. A noter que les panels dédiés aux jeunes seront organisés par le Conseil de la jeunesse du ministère de l’Intérieur.