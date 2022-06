Santé : le Tchad et Israël signent un protocole d’entente

Le ministre de la Santé publique et de la Solidarité nationale du Tchad, Dr Abdel-madjid Abdelrahim, dans son intervention, rappelle que, la République sœur d'Israël entend construire un hôpital de traumatologie pour assurer la prise en charge chirurgicale, dans le domaine de l'orthopédie.



« Cette initiative va renforcer d'avantage notre plateau technique et garantir l'accès, la disponibilité et la prise en charge complète de nos concitoyens. Nous avons la chance d'avoir un partenaire comme Israël. Cette coopération nous permettra de renforcer notre système de santé afin d'assurer la prise en charge intégrée de l'enfant, et particulièrement dans le cadre de la chirurgie cardio-vasculaire », estime le ministre de la Santé publique.



La directrice de l'agence de coopération d'Israël, Mme Sther Katzur est intervenue par visioconférence. Elle a exprimé sa reconnaissance aux partenaires du ministère de la Santé publique, et a souligné que Israël est déterminé à travailler avec le Tchad, dans le domaine de la santé et dans ce premier pas, pour la construction de cette unité de traumatologie et d'urgence à l'hôpital général de référence.



L’unité sera opérationnelle dans quelques mois. Israël est engagé dans les objectifs du développement durable et notamment dans le domaine de la santé. C'est pourquoi cette coopération se basera sur le transfert des technologies, mais aussi sur le transfert de compétences.



Pour l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de l'État d'Israël au Tchad, Ben Bourgel, ce protocole vise la mise en place d'un cadre de coopération pour le développement du service de santé au Tchad. Les actions citées par la directrice Sther Katzur s'inscrivent clairement dans le cadre de l'approfondissement des relations entre le Tchad et l'Israél.



Selon lui, le personnel de l’hôpital général de référence bénéficiera des technologies modernes. Ils pourront aussi partager leur expertise avec leurs confrères dans le pays. « Au vu de l'amitié entre le Tchad, Israël est plus que jamais déterminé à donner corps à cette coopération, dans le domaine de la santé, mais aussi dans tous les domaines dans lesquels nos intérêts et nos principes convergent, comme la lutte contre le réchauffement climatique, les questions liées à la sécurité alimentaire. », ajoute-t-il.



D'autres initiatives sont en cours, telles que le transfert d'équipements, la mise à disposition des matériels de lutte contre le Covid-19, etc.