Sécurisation des frontières au Tchad : Le CEMAT en visite auprès des forces déployées dans le Sud

Deux points majeurs étaient à l’ordre du jour de cette rencontre : la sécurisation de la frontière et la protection des populations et de leurs biens. Ces priorités, définies par le chef de l’État, doivent être strictement appliquées par toutes les forces de défense et de sécurité.



Selon le CEMAT, le chef de l’État compte sur chaque soldat pour relever les défis sécuritaires actuels. Il a insisté sur la nécessité pour chacun de prendre ses responsabilités, d’adopter un comportement exemplaire, de veiller sur la population et de redoubler de vigilance. Il a également exhorté les forces à surveiller strictement la frontière afin de détecter toute menace pouvant affecter la paix, la stabilité, la sécurité des citoyens et l’économie nationale.



Le CEMAT a rappelé l’importance du respect de la hiérarchie et de la discipline, éléments indispensables à la réussite de cette mission. Il a félicité et encouragé les troupes pour leur engagement et leur détermination sur le terrain.



Par ailleurs, il a insisté sur la collaboration étroite avec les autorités administratives locales, traditionnelles et religieuses, soulignant que cette synergie est essentielle pour assurer une sécurité durable. Enfin, il a sensibilisé les forces de défense et de sécurité à gérer les conflits entre éleveurs et agriculteurs avec impartialité, afin de préserver la cohésion sociale et éviter toute escalade des tensions.