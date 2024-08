Sécurité aéroportuaire au Tchad : La ministre des Transports exige des progrès rapides

La ministre des Transports, de l’Aviation Civile et de la Météorologie Nationale, Fatima Goukouni Weddey, a échangé ce samedi 24 août 2024 avec l’équipe de la commission multisectorielle, présidée par le Directeur général adjoint de l’Autorité de l’Aviation Civile, Adam Mamadou Djibert.



Cette commission est chargée de mettre en œuvre les recommandations du comité responsable de l’identification, de la réalisation et du suivi des mesures visant à renforcer la sécurité et la sûreté aéroportuaires de l’Aéroport Hassan Djamous de N’Djaména.



Chaque entité intervenant à l’aéroport a présenté à la ministre le niveau de mise en œuvre des recommandations qui les concernent. Il ressort de ces échanges que, globalement, le taux d’exécution des mesures proposées pour améliorer la sûreté et la sécurité de l’aéroport est encore trop faible.



La ministre des Transports, de l’Aviation Civile et de la Météorologie Nationale a exhorté tous les acteurs concernés à intensifier leurs efforts pour améliorer les niveaux de sûreté et de sécurité de l’aéroport en vue de l’audit imminent de l’Organisation de l’Aviation Civile Internationale (OACI).



Les dates fixées pour la mise en œuvre de toutes les recommandations doivent être scrupuleusement respectées par les entités concernées, l’ADAC étant chargée de veiller rigoureusement à leur application, a martelé la ministre Fatima Goukouni Weddey.



Elle a également demandé à toutes les entités de prendre les dispositions nécessaires pour assurer l’exécution effective des activités qui leur incombent. La ministre des Transports, de l’Aviation Civile et de la Météorologie Nationale a instruit l’ADAC de soumettre au département, chaque semaine, un rapport sur l’état de mise en œuvre des recommandations.