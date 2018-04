Semaine Africaine de la Vaccination - Conférence de presse en ligne :

Le cancer du col de l'utérus reste l'une des principales causes de décès par cancer chez les femmes en Afrique. Selon la



L'augmentation de l'incidence du cancer du col de l'utérus en Afrique pourrait contrecarrer les progrès réalisés par les femmes africaines dans la réduction de la mortalité maternelle et de la longévité.



Néanmoins, le cancer du col de l'utérus est une maladie non transmissible potentiellement évitable, et des stratégies d'intervention visant à éliminer le cancer du col de l'utérus en tant que problème de santé publique devraient être mises en œuvre d'urgence.



Le Prof. Greta Dreyer, Chef de l’unité de gynéco-oncologie de l’Université de Pretoria et le Dr KL Richter, Pathologiste (Virologie Medicale) à Lancet Laboratories (Afrique du Sud), tiendront une conférence de presse en ligne le 26 avril 2018 à 11h, Heure de Paris (Vérifier l’heure qu’il sera dans votre pays :



Les journalistes intéressés à participer à cette conférence de presse en ligne pourront poser des questions via Internet.



Où : En ligne



Quand : 26 avril 2018 à 11h, Heure de Paris (Vérifier l’heure qu’il sera dans votre pays :



Qui : Le Prof. Greta Dreyer, Chef de l’unité de gynéco-oncologie de l’Université de Pretoria et le Dr KL Richter, Pathologiste (Virologie Medicale) à Lancet Laboratories (Afrique du Sud),



Quoi : 8ème https://goo.gl/9cWUKK)



Langue : Français (traduction simultanée depuis l’anglais)



Comment ça marche : Ce service est GRATUIT et nécessite seulement un ordinateur connecté à Internet.



INSCRIVEZ-VOUS : https://goo.gl/5Uemno

