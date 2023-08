INTERNATIONAL Semaine mondiale de l'allaitement : L'allaitement au travail, un défi réalisable selon l'UNICEF et l'OMS

Alwihda Info | Par Richard Korhassem - 1 Août 2023



L'UNICEF et l'OMS ont célébré la Semaine mondiale de l'allaitement maternel sous le thème "Allaitement et travail... C'est possible !". Dans une déclaration conjointe lue à New York et à Genève le 1er août 2033, Catherine Russel, Directrice générale de l'UNICEF, et le Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, Directeur général de l'OMS, ont exprimé leurs inquiétudes concernant les défis liés à l'allaitement au sein, en particulier sur le lieu de travail.

Au cours des dix dernières années, de nombreux pays ont réussi à augmenter de manière significative les taux d'allaitement maternel exclusif. Cependant, il est possible de réaliser des progrès encore plus importants en protégeant et en soutenant l'allaitement maternel, en particulier sur le lieu de travail. À l'occasion de la Semaine mondiale de l'allaitement maternel, placée sous le thème "Allaitement et travail... C'est possible !", l'UNICEF et l'OMS insistent sur la nécessité de renforcer le soutien à l'allaitement sur tous les lieux de travail afin de maintenir et de renforcer les progrès réalisés dans le monde entier en matière d'allaitement maternel.



Au cours de la dernière décennie, la prévalence de l'allaitement maternel exclusif a connu une augmentation spectaculaire de 10 points de pourcentage, atteignant 48% à l'échelle mondiale. Des pays tels que la Côte d'Ivoire, les Îles Marshall, les Philippines, la Somalie et le Viet Nam ont enregistré des progrès significatifs, démontrant l'efficacité des initiatives visant à protéger, promouvoir et soutenir l'allaitement maternel.



Cependant, pour atteindre l'objectif mondial de porter à 70% le taux d'allaitement maternel d'ici 2030, il est essentiel de surmonter les obstacles auxquels les femmes et les familles sont encore confrontées, comme le souligne la déclaration.



Le soutien sur le lieu de travail joue un rôle essentiel à cet égard. Des preuves montrent en effet que les taux d'allaitement maternel diminuent considérablement lorsque les femmes reprennent le travail, mais il est possible d'inverser cette tendance en aidant les mères à continuer d'allaiter leur bébé sur leur lieu de travail.



Ainsi, l'UNICEF et l'OMS encouragent la mise en place de politiques favorables à la vie de famille sur le lieu de travail, telles que des congés de maternité rémunérés, des pauses pour l'allaitement et la mise à disposition d'une pièce où les mères peuvent allaiter ou tirer leur lait. Ces politiques créent un environnement bénéfique non seulement pour les femmes actives et leur famille, mais aussi pour les employeurs, en réduisant notamment l'absentéisme lié à la maternité, en augmentant la rétention des employées et en réduisant les coûts liés au recrutement et à la formation de nouvelles personnes.



Il est important de noter que l'allaitement maternel est crucial dès les premiers moments de la vie de l'enfant, car il constitue l'intervention ultime en faveur de sa survie et de son développement. L'allaitement au sein protège les bébés contre les maladies infectieuses courantes et stimule leur système immunitaire, en leur fournissant les nutriments essentiels dont ils ont besoin pour grandir et se développer pleinement. Les bébés qui ne sont pas allaités sont 14 fois plus susceptibles de mourir avant leur premier anniversaire que les bébés qui bénéficient d'un allaitement maternel exclusif, selon la déclaration conjointe.



Ainsi, le soutien à l'allaitement maternel sur le lieu de travail présente des avantages pour les mères, les bébés et les entreprises. C'est pourquoi l'UNICEF et l'OMS appellent les gouvernements, les donateurs, la société civile et le secteur privé à intensifier leurs efforts pour :



Garantir que toutes les mères actives, y compris celles travaillant dans le secteur informel ou titulaires d'un contrat temporaire, disposent d'un environnement favorable à l'allaitement, en leur permettant de faire régulièrement des pauses et en leur donnant accès à des installations pour continuer d'allaiter leur enfant lorsqu'elles retournent au travail.



Fournir un congé rémunéré suffisant à l'ensemble des parents et des personnes ayant la charge d'enfants qui travaillent, afin qu'ils puissent répondre aux besoins de leurs enfants en bas âge. Une telle mesure doit notamment comprendre un congé de maternité rémunéré d'au moins 18 semaines, s'étendant de préférence sur une période de six mois ou plus après la naissance.



Accroître les investissements en faveur des politiques et des programmes de soutien à l'allaitement dans tous les contextes, notamment en réglementant et en promouvant le soutien aux femmes allaitantes sur le lieu de travail, tant dans les secteurs public que privé.





