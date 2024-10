Sénégal : Mobilisation des militaires face aux inondations

Les militaires ont été mobilisés pour participer aux efforts de secours et de réhabilitation dans les zones touchées. Leur intervention comprend l’evacuation des personnes en danger, la distribution de nourriture et de matériel de secours et l’assistance dans les opérations de nettoyage et de réhabilitation des infrastructures.



L'objectif principal de cette aide financière est de fournir un soutien immédiat aux sinistrés, aider à la reconstruction des infrastructures endommagées et protéger les populations vulnérables face aux risques d'inondations futures.



Le Sénégal fait face à un défi majeur avec les inondations, mais la mobilisation des militaires et le soutien financier du gouvernement témoignent d'un engagement fort à protéger et à aider les citoyens touchés par cette catastrophe.