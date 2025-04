Shandong, berceau du confucianisme : à la découverte de la province natale de Confucius

À 535 kilomètres de Pékin, le Shandong est la province natale de Confucius et l'un des berceaux majeurs de la civilisation chinoise et du confucianisme. Le légendaire empereur Huangdi, considéré comme l'un des pères fondateurs de la nation chinoise, avait ses racines dans cette région. C'est également une province à forte tradition maritime, où la pêche et les activités portuaires se sont particulièrement développées. Le Shandong est ainsi l'une des provinces chinoises les plus diversifiées et les plus captivantes.



Principales villes :



Jinan, chef-lieu de la province de Shandong, est une ville où la nature et la vie urbaine s'entremêlent harmonieusement. Elle abrite plus d'une centaine de sources artésiennes, dont la plus célèbre est la source Baotu.



Qingdao, joyau côtier du Shandong, est connue pour son héritage colonial allemand, son style bavarois aux toits rouges, ainsi que pour la célèbre brasserie Tsingtao.



Yantai, mélange parfait de charme côtier et de développement urbain en plein essor, est réputée pour ses vignobles, ses caves, ainsi que pour ses montagnes et parcs environnants.