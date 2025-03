Signature d'un accord historique pour la restauration du Bassin du Lac Tchad

Un Événement Soutenu par des Officiels de Haut Rang

Détails du Financement

Axes d'Intervention

Réalisation d’études préparatoires pour revitaliser le Lac Tchad, comprenant des évaluations socio-économiques, environnementales et climatiques. Renforcement des connaissances sur les ressources en eau, par le développement d’un système de suivi hydrométéorologique et hydrogéologique. Amélioration des capacités institutionnelles de la CBLT et de ses États membres pour assurer une gestion intégrée et durable des ressources en eau.



Signatures et Engagements



Impact sur les Communautés Locales

Le 20 mars 2025, la Commission du Bassin du Lac Tchad (CBLT) et le Groupe de la Banque Africaine de Développement (BAD) ont signé un Accord de Financement pour le Projet d’Appui Technique à la Restauration des Fonctions Écologiques et Économiques du Bassin du Lac Tchad (PARFEBALT). La cérémonie s’est tenue au siège de la CBLT à N’Djamena, marquant ainsi une étape cruciale dans la lutte contre la dégradation environnementale et le renforcement de la résilience des communautés locales.Sous l’égide de l’Ambassadeur Mamman Nuhu, Secrétaire Exécutif de la CBLT et Chef de Mission de la Force Multinationale Mixte (FMM), la cérémonie a vu la participation de nombreux officiels, dont :Le projet PARFEBALT bénéficie d'un financement total deLe projet s’articule autour de trois principaux axes :Suite aux allocutions officielles, la CBLT et la BAD ont procédé à la signature de l'Accord de Financement. L’événement s’est conclu par un échange de parapheurs symbolisant l'engagement mutuel des deux institutions. Une photo de famille et un cocktail ont permis aux participants d'échanger sur les prochaines étapes de la mise en œuvre du projet.La signature de cet accord représente une avancée significative dans la lutte contre la dégradation de l'écosystème du Lac Tchad. Elle illustre également l'importance du partenariat entre la CBLT et la BAD pour un développement régional durable. Avec le lancement de PARFEBALT, les populations du Bassin du Lac Tchad peuvent espérer une meilleure gestion de leurs ressources en eau et une amélioration de leurs conditions de vie, s'inscrivant dans la vision d’une région plus résiliente, prospère et écologiquement restaurée.