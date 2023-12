Situation de Réfugiés soudanais au Tchad : Le CEDPE lance un plaidoyer auprès des institutions arabes et musulmanes

Suite à un séjour en novembre dernier sur le site des réfugiés soudanais à l’est du Tchad, le CEDPE a constaté « avec regret l'absence des actions humanitaires des institutions des pays arabes et musulmans ».



Par conséquent, « le CEDPE tire la sonnette d'alarme et appelle les pays arabes et musulmans à voler au secours des réfugiés soudanais pour combler le déficit d'aide humanitaire d'urgence en termes d’abris décents ; des installations sanitaires ; de l'eau ; de la nourriture et des soins médicaux ».