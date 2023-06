Six participants tchadiens sélectionnés pour le Programme Mandela Washington Fellowship 2023

Depuis son lancement en 2014, la bourse Mandela Washington est devenue le programme phare de l'Initiative des jeunes leaders africains (YALI), démontrant ainsi l'engagement des États-Unis à investir dans l'avenir de l'Afrique. Fondée en 2010, YALI soutient les jeunes Africains dans leur promotion de la croissance économique, du renforcement de la gouvernance démocratique, de la consolidation de la paix et de la sécurité sur le continent. À ce jour, près de 5 800 jeunes leaders de tous les pays d'Afrique subsaharienne ont bénéficié de la bourse Mandela Washington.



Vingt-huit établissements d'enseignement américains situés dans 20 États et dans le district de Columbia accueilleront environ 700 boursiers Mandela Washington dans le cadre de programmes de leadership. Ces instituts de six semaines, organisés par des campus universitaires à travers les États-Unis, offriront aux participants une formation en leadership grâce à des études universitaires, des ateliers, du mentorat, des opportunités de réseautage avec des dirigeants américains, ainsi que des collaborations avec la communauté locale.



L'ambassade des États-Unis à N'Djamena est fière d'annoncer les noms des six leaders tchadiens qui participeront au Programme Mandela Washington Fellowship 2023 : Fatimé Souckar Djibrine Térap, Ali Saleh Bichara, Ngaba Waye Caleb, Mbakbaye Majoie, Allaramadji Mbainanga et Hadjé Zara Ahmat Affono.



Après avoir suivi les instituts de leadership, les boursiers participeront au sommet de Washington, D.C. De plus, jusqu'à 100 boursiers sélectionnés par concours s'engageront virtuellement dans des programmes de développement professionnel avec des organisations américaines du secteur public, privé ou à but non lucratif. Les boursiers auront également la possibilité de participer au programme des anciens participants pour continuer à développer leurs compétences professionnelles et leurs réseaux.



La bourse Mandela Washington est un programme du département d'État américain, financé par le gouvernement américain et administré par TREX. Pour plus d'informations sur la bourse Mandela Washington, veuillez visiter le site mandelawashingtonfellowship.org.