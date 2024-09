Société : doit-on dévoiler son salaire à sa femme ?

À cette interrogation, les avis sont partagés. Pour les uns, avouer son salaire dans la vie de couple peut être source de problème. Tandis que pour les autres, cela facilite le bon fonctionnement du foyer. Un tour dans les carrefours de la capitale tchadienne, pour mieux comprendre.



Souvent, on évite de parler d’argent au sein du couple, soit par manque d’éducation financière, ou sous l’effet du tabou. Ce comportement est en réalité risqué pour deux personnes qui ont décidé de vivre sur un même toit. Car la confiance est le fondement d'une vie couple. Mais en ce qui concerne le revenu mensuel, certains sont réticents sur la question. Cependant, Albain Nodjimadji enseignant réponds : « je ne vois aucune raison de parler de mon salaire à ma femme.



Si elle sait combien je gagne, cela peut créer des conflits sur la gestion ». Autant, pour Issaka Youssouf, chauffeur dans une ONG de surcroit polygame. « Toute relation doit avoir un secret, mon salaire en fait partie. Mieux vaut se taire sur la question de salaire devant sa femme, si elle connait ton revenu sûrement, elle va s'imposer sur sa gestion », a-t-il souligné.



Contrairement à Félix Astam, agent commercial dans une société de la place, on peut cacher des choses à d'autres personnes, mais pas à sa moitié. « Si ta femme connait ton salaire, elle va mieux maîtriser la gestion des rations alimentaires, scolarités des enfants et autres dépenses.



On dit souvent que la femme est une bonne gestionnaire », rappelle-t-il. Ainsi, pour Blandine Ngardji, mère de trois enfants par ailleurs commerçante dans le domaine du textile, c'est une question d'une vie commune et d'un avenir commun. « Mon mari doit me faire savoir combien il gagne.



Ceci permet de limiter les dépenses ménagères et autres », estime-t-elle. Cependant, selon Hamadou Abakar, historien de formation, c'est normal que la conjointe maîtrise le salaire mensuel de son mari, « malheureusement en Afrique, l'homme est considéré comme le chef de la famille qui gère toutes les dépenses, sans impliquer sa femme ou ses femmes.



C'est pourquoi, souvent il préfère garder secret son salaire. Mais de nos jours, face à tous les aléas de la vie, c’est mieux de communiquer son salaire à sa femme, voire même ses enfants », dit-il. Bien que dévoiler son salaire à sa conjointe est une question controversée, et qu'il n'y aucune obligation légale de communication de salaire, il est nécessaire de divulguer à sa femme son revenu. Ceci facilite la gestion, et permet ainsi d'établir ensemble le budget mensuel ou annuel du ménage.



C'est une forme d'éducation financière à ces enfants. Face à la cherté de la vie, et toute autre dépense qui peuvent intervenir, il est mieux que la femme puisse être associée au revenu de son mari. C'est aussi une question de confiance et de transparence dans une vie de couple.