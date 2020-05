Soldats tchadiens tués au Mali : le président Déby réagit

Le président Idriss Déby a déclaré lundi avoir appris avec une "vive émotion" la mort de trois soldats tchadiens dans l'explosion d'une mine au Mali.



"J'adresse mes condoléances aux familles des victimes. Mes voeux de prompt rétablissement aux 4 soldats blessés", a-t-il dit.



"Je réitère notre engagement à vaincre le péril terroriste", a ajouté le chef de l'État tchadien.



L'ONU condamne fermement



Trois soldats tchadiens de la Mission intégrée des Nations Unies pour la stabilisation du Mali (MINUSMA) ont été tués dimanche près d'Aguelhok, dans la région de Kidal, suite à l'explosion d'un engin explosif improvisé (IED) au passage de leur convoi. Quatre autres soldats ont été grièvement blessés, a annoncé le secrétariat général de l'ONU.



Le secrétaire général Antonio Guterres a condamné fermement l'attaque et a exprimé ses sincères condoléances aux familles des victimes, ainsi qu’au Gouvernement et au peuple tchadien. Il a souhaité un prompt rétablissement aux blessés.



"Des crimes de guerre au regard du droit international"



"Les attaques visant des soldats de la paix des Nations Unies peuvent constituer des crimes de guerre au regard du droit international", a souligné Stéphane Dujarric, porte-parole du secrétaire général, appelant les autorités maliennes à "ne ménager aucun effort pour identifier les auteurs de ces attaques afin qu’ils puissent être rapidement amenés devant la justice."



Le secrétaire général Antonio Guterres réaffirme que "de tels actes lâches ne dissuaderont pas l'ONU de sa détermination à continuer de soutenir le peuple et le gouvernement du Mali dans leur quête de paix et de stabilité."