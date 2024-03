Solidarité Tchad-OSM pour éliminer la polio

Lors de cette rencontre, le Dr. Abderahim a discuté avec le Dr. Nodjirom du poliovirus qui circule au Tchad depuis un certain temps. Le Tchad a isolé 13 poliovirus orphelins, qui ont probablement circulé pendant cinq ans sans être détectés. À l’échelle mondiale, environ 56 poliovirus orphelins sont en circulation.



La venue du Dr. Nodjirom au Tchad vise à travailler avec les techniciens locaux pour préparer une riposte coordonnée contre ces virus orphelins. Cette riposte sera organisée à l’échelle des pays du Bassin du Lac Tchad.



L’institution du Dr. Nodjirom prévoit également d’organiser une rencontre interministérielle réunissant les ministres de la santé publique des pays du Bassin du Lac, avec la participation du Burkina Faso et du Mali. Les orientations du ministre de la santé publique et de la prévention seront sollicitées pour mieux organiser cet événement.



Le secrétaire général Dabsou Guidaoussou souligne qu’il est essentiel de développer la surveillance à base communautaire, de renforcer les activités transfrontalières, d’améliorer la performance de la vaccination systématique et de renforcer la surveillance épidémiologique pour inverser la tendance.



Le ministre de la santé publique et de la prévention, le Dr. Abderahim, rappelle que le Tchad reste un pays fragile, confronté à des facteurs exogènes difficiles à gérer.