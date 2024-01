Sommet Afrique – Italie : Le Président Centrafricain, Touadéra, reçu par le Pape François à Rome

Cette rencontre entre le chef de l'État centrafricain et le pape François revêt une importance particulière. Il est important de rappeler que le pape a visité la République centrafricaine il y a neuf ans pour ouvrir la Porte Sainte du Jubilé de la Miséricorde Divine. Cet événement historique reste gravé dans les mémoires des Centrafricains et des catholiques en particulier.



Le pape François tient à souligner cet événement lors de chaque rencontre avec le président Touadéra, montrant ainsi que la République centrafricaine occupe une place spéciale dans son cœur. Le geste d'accueillir le président Touadéra en tête-à-tête et d'offrir une médaille pontificale et un chapelet à chaque membre de sa délégation témoigne de la confiance que le pape accorde au président Touadéra.



Après cette audience privée avec le pape François, il était prévu que le cardinal secrétaire d'État reçoive également en bilatéral le chef de l'État centrafricain. Cette réunion permettra aux deux parties d'évoquer les différents sujets relatifs aux relations entre l'État centrafricain, l'église catholique et le Vatican. Le cardinal secrétaire d'État joue un rôle important dans la gouvernance de l'église catholique et peut être considéré comme le premier ministre du Vatican.



La présence de plusieurs membres du gouvernement centrafricain lors de cette visite, tels que la ministre des Affaires étrangères, Sylvie Baïpo Temon, le ministre du Commerce, Thierry Patrick Akoloza, ou encore le ministre d'État directeur de cabinet de la présidence, Obed Namsio, témoigne de l'importance accordée à cette rencontre.



Le sommet Italie-Afrique qui s'ouvrira demain accueillera cinquante délégations composées de chefs d'État et de gouvernement africains. L'Italie souhaite à travers cet événement présenter et réévaluer son approche et sa stratégie vis-à-vis du continent africain. Contrairement à certains pays européens qui revendiquent un passé colonial en Afrique, l'Italie cherche à établir une relation basée sur l'égalité et le respect mutuel avec les nations africaines.



Ce sommet représente donc une occasion unique pour renforcer les liens entre l'Italie et l'Afrique dans différents domaines tels que l'économie, la culture ou encore la coopération internationale. Il permettra également aux dirigeants africains de faire connaître leurs priorités et leurs attentes vis-à-vis des relations avec les pays européens.



La rencontre entre le président Touadéra et le pape François ainsi que sa participation au sommet Italie-Afrique illustrent l'importance accordée à la République centrafricaine dans les relations internationales. C'est une occasion unique pour renforcer les liens entre les pays africains et l'Italie, en favorisant une approche basée sur le respect mutuel et la coopération équitable.