Sommet des Affaires Corée-Afrique : Le Président Touadera met en avant les atouts de la RCA

Lors de son discours, le Président Touadera a détaillé les diverses opportunités d'investissement disponibles en République Centrafricaine dans de nombreux secteurs d'activités. Il a également souligné les mesures mises en place pour améliorer le climat des affaires, notamment la promulgation d'une Charte des investissements qui offre des avantages fiscaux et douaniers pour attirer les investisseurs.



Dans l'après-midi, le Président centrafricain, accompagné de son équipe, a rencontré Young SHIK KIM, PDG de SEGIN G&E, une entreprise spécialisée dans le traitement des déchets, déjà présente dans quatre pays africains. SEGIN G&E a exprimé son intérêt à s'implanter en République Centrafricaine et prévoit de s'associer à des partenaires techniques et financiers pour concrétiser ce projet.



Le Président Touadera a démontré son engagement sur tous les fronts pour assurer le développement économique et social de son pays. La deuxième journée du Sommet Corée-Afrique a inclus une visite industrielle à la Station d'Épuration d'Eau par Intelligence Artificielle située à Hwaseong, en périphérie de Séoul. Cette visite a été organisée conjointement avec le Président de l'Île Maurice, Prithvirajsing Roopun.



Avant de visiter le Centre International de la Jeunesse IYF à Séoul, le Président Touadera a eu un entretien bilatéral avec le Président sud-coréen Yoon Suk-Yeol à la Maison Bleue, le Palais Présidentiel.