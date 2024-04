Sommet des Jeunes sur la Paix : une opportunité à saisir pour les Africains

Autour des dirigeants du monde, des experts et des défenseurs de la jeunesse, le Sommet des jeunes sur la paix et un avenir durable, vise à promouvoir des stratégies de progrès, et à explorer davantage l'ODD 16 (Promouvoir l’avènement de sociétés pacifiques et ouvertes aux fins du développement durable).



En effet, sous les auspices de la municipalité de Montpellier, le Sommet des jeunes sur la paix et un avenir durable, sera animé par l'Institut de recherche en politiques publiques et en diplomatie (IPPDR), et se présente comme une feuille de route, en vue du Sommet des Nations Unies pour l'avenir de 2024. Le concept central des assises comprend des discussions, des tables-rondes, et des sujets qui encouragent la création d'incitations à relever les défis et les obstacles auxquels le monde est actuellement confronté.



Objectifs fondamentaux

Il s’agira principalement de favoriser, et garantir en fin de compte, l’objectif d’une paix durable. Le Sommet est également une plate-forme qui suscite des idées, des échanges culturels de connaissances, du réseautage, des solutions de développement social et des actions concrètes.



Après le Sommet pour un avenir durable, le porte-parole retenu va présenter les contributions lors de la 79ème Assemblée générale du « Sommet du futur », avec la proclamation de la feuille de route et la résolution de l'ONU à l'ONU, les 22 et 23 septembre 2024, en Nouvelle-Zélande.



Parmi les intervenants principaux aux assises de Montpellier, figurent d'éminents représentants des Nations Unies et des représentants internationaux, des défenseurs de la paix, des décideurs politiques influents, des gouvernements, des législateurs, du personnel militaire, des experts de la société civile, des experts en sécurité mondiale, des artisans de la consolidation de la paix et des experts de renommée, dans le processus de prise de décision et d'autres concepts d'objectifs fondamentaux établis.



Résultats attendus

A l’issue des travaux, les participants pourront acquérir une compréhension plus approfondie de l’importance de l’ODD 16 dans la construction d’un avenir durable. En termes d’initiatives dirigées par les jeunes, il est attendu un développement et le lancement de projets concrets abordant la paix et la durabilité. Sur un autre plan, les réseaux et collaborations seront renforcés entre les jeunes participants, les organisations et les mentors.



Enfin, les participants vont évidemment repartir avec un sentiment d'engagement à contribuer activement à la réalisation de l'ODD 16, dans leurs communautés respectives. A cette occasion, plus de 400 jeunes de plus de 41 pays (parmi lesquels, des Africains) seront présents lors du Sommet de la jeunesse sur la paix et un avenir durable, avec en prime de faire de la paix, une réalité pour l'avenir du monde.



Et dans cette perspective, les pays africains ont, à l’occasion de ce Sommet, une opportunité idoine de profiter des avantages attendus, devant leur permettre d’entrevoir des nouvelles perspectives dans la recherche de la paix, pour un avenir durable, à l’échelle mondiale. Il est donc important que les Africains des domaines spécifiques s’inscrivent, pour une participation active à ce grand rendez-vous mondial (https://ippdr.systeme.io/ysp). Bien plus, ce premier Sommet de la jeunesse sur la paix et le développement durable permettra d’élaborer une résolution qui sera présentée à l'Assemblée générale des Nations Unies en septembre de cette année.



A titre de rappel, l’IPPDR est une organisation américaine à but non lucratif, fondée par le Dr Andrise Bass. Cette institution vise à combler le fossé entre plusieurs domaines de la politique publique et de la diplomatie, pour un monde plus prospère et harmonieux. « Nous souhaitons que les pays africains profitent de cet événement pour lequel des visas seront obtenus pour les participants du continent », déclare-t-elle.



Par ailleurs, il convient de dire que le Dr Andrise Bass est non seulement la fondatrice de l’IPPDR, mais également, elle fait preuve de dynamisme en matière de politique et de recherche. Depuis plus de 20 ans, elle consacre son expertise à l’amélioration de la qualité de vie des citoyens.