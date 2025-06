AFRIQUE Soudan : Les États-Unis exigent des actions urgentes pour l'accès humanitaire

Alwihda Info | Par Alwihda - 30 Juin 2025



Lors d'un récent briefing du Conseil de sécurité des Nations Unies sur la situation au Soudan, l'ambassadrice américaine par intérim auprès de l'ONU, Dorothy Shea, a vivement dénoncé l'aggravation de la crise humanitaire dans le pays, qu'elle a qualifiée d'« entièrement causée par l'homme ». Elle a appelé toutes les parties en conflit, notamment les Forces armées soudanaises (SAF) et les Forces de soutien rapide (RSF), à cesser d'utiliser l'aide humanitaire comme arme de guerre.





L'ambassadrice a salué les exposés de la secrétaire générale adjointe Martha Pobee et de Mme Shayna Lewis, et a exprimé sa reconnaissance au président du Comité des sanctions 1591, l'ambassadeur Joonkook Hwang, pour ses efforts de suivi sur les violations au Darfour.

Trois mesures concrètes proposées par les États-Unis

Dans une déclaration ferme, Mme Shea a présenté trois mesures immédiates que les belligérants doivent mettre en œuvre pour garantir un accès humanitaire : Suppression des obstacles bureaucratiques : Toutes les parties doivent répondre dans un délai de 72 heures aux notifications d'acheminement d'aide humanitaire. À défaut de réponse, les livraisons doivent pouvoir se poursuivre librement. Ouverture des frontières : Tous les points d'entrée, notamment depuis le Soudan du Sud vers le Darfour, doivent être ouverts à l'aide humanitaire sans restriction. Délivrance rapide des visas et permis : Les travailleurs humanitaires doivent obtenir leurs autorisations dans un délai d'une semaine. En cas de refus, les agences internationales doivent envisager de relocaliser leur réponse dans les pays voisins.



L'ambassadrice a mis en garde : « Les États-Unis tiendront pour responsables ceux qui entravent l'acheminement de l'aide. » Elle a précisé que la coopération ou l'obstruction des parties influencera les décisions américaines en matière de financement, de programmation et de partenariats.

Appel à la reconstitution du Panel d'experts et à des sanctions ciblées

Mme Shea a également exhorté le Conseil à reconstituer sans délai le Panel d'experts du Comité 1591 pour lui permettre de poursuivre ses enquêtes sur les crimes graves au Soudan. Elle a dénoncé les blocages prolongés qui, selon elle, empêchent le Conseil d'accéder à des informations cruciales.





Elle a plaidé pour des sanctions ciblées contre les auteurs d'atrocités, saluant les nouvelles recommandations du Panel pour élargir la liste des personnes à sanctionner.





Enfin, l'ambassadrice a rendu hommage aux Emergency Response Rooms, ces structures locales en première ligne dans la livraison de l'aide humanitaire et la protection des civils. « Leurs efforts héroïques sont vitaux pour la survie de millions de Soudanais », a-t-elle déclaré.





Dans un pays en proie à une guerre civile dévastatrice, les États-Unis maintiennent leur engagement à agir pour le respect du droit humanitaire, la protection des civils et la fin des blocages meurtriers. L'ambassadrice a salué les exposés de la secrétaire générale adjointe Martha Pobee et de Mme Shayna Lewis, et a exprimé sa reconnaissance au président du Comité des sanctions 1591, l'ambassadeur Joonkook Hwang, pour ses efforts de suivi sur les violations au Darfour.Dans une déclaration ferme, Mme Shea a présenté trois mesures immédiates que les belligérants doivent mettre en œuvre pour garantir un accès humanitaire :L'ambassadrice a mis en garde : « Les États-Unis tiendront pour responsables ceux qui entravent l'acheminement de l'aide. » Elle a précisé que la coopération ou l'obstruction des parties influencera les décisions américaines en matière de financement, de programmation et de partenariats.Mme Shea a également exhorté le Conseil à reconstituer sans délai le Panel d'experts du Comité 1591 pour lui permettre de poursuivre ses enquêtes sur les crimes graves au Soudan. Elle a dénoncé les blocages prolongés qui, selon elle, empêchent le Conseil d'accéder à des informations cruciales.Elle a plaidé pour des sanctions ciblées contre les auteurs d'atrocités, saluant les nouvelles recommandations du Panel pour élargir la liste des personnes à sanctionner.Enfin, l'ambassadrice a rendu hommage aux Emergency Response Rooms, ces structures locales en première ligne dans la livraison de l'aide humanitaire et la protection des civils. « Leurs efforts héroïques sont vitaux pour la survie de millions de Soudanais », a-t-elle déclaré.Dans un pays en proie à une guerre civile dévastatrice, les États-Unis maintiennent leur engagement à agir pour le respect du droit humanitaire, la protection des civils et la fin des blocages meurtriers.





Dans la même rubrique : < > Kigali et Kinshasa signent un accord de paix historique à Washington sous médiation américaine Tragédie au Lycée Barthélémy Boganda : Le Cameroun présente ses condoléances à la RCA après l'incendie meurtrier Cameroun : Deux catéchistes suspendus pour pratiques de sorcellerie après le décès d'un prêtre Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)