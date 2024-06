Soudan du Sud : Luol Deng, un rêve olympique réalisé en basket-ball

Dans une vidéo virale, Deng crie "Où allons-nous ?" et l'équipe répond "Paris". Treize ans après son indépendance en 2011, le Soudan du Sud fera ses débuts olympiques en basket.



Président de la fédération de basket-ball du Soudan du Sud depuis 2019, Deng voit l'équipe, surnommée "The Bright Stars", comme un facteur d'unité nationale.



Fuyant la guerre civile soudanaise, Deng a découvert le basket-ball en Égypte grâce à Manute Bol, puis a trouvé refuge en Angleterre avant de partir pour les États-Unis en 1999 pour jouer au basket à la Blair Academy du New Jersey.



Deng a ensuite eu une brillante carrière NBA et a créé un programme de basket-ball pour le Soudan du Sud. Avec l'aide de Joe Mantegna et de Royal Ivey, Deng a financé et construit l'équipe nationale, recrutant des talents internationaux d'origine sud-soudanaise.



Le Soudan du Sud est passé de la 82e à la 33e place mondiale de la FIBA et se prépare à affronter des équipes comme les États-Unis et la Serbie à Paris.



Omot, l'un des joueurs, souligne que leur succès montre un autre visage du Soudan du Sud, loin des violences et des guerres. "Porter ce maillot et voir notre pays fier signifie tout."