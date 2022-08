Soudan : les revenus du bétail rapportent plus de 308 millions de dollars au 1er semestre

Le ministère de l'Élevage et de la Pêche a confirmé que les recettes d'exportation du bétail de janvier à juin de l'année 2022, se sont élevées à plus de 308 millions de dollars, rapporte la presse soudanaise.



Plus de 1.6 million de têtes de bétail, notamment des agneaux, chèvres et vaches, ont été exportées entre janvier et le 17 août 2022, contre 449.285 pour la même période de l'année 2021.



Le revenu intérieur total pour le bétail a atteint plus de 908,7 millions de livres soudanaises.