Souveraineté : Le Tchad "ne laissera aucune place aux clichés d’une autre époque"

Dans son allocution, le Président Mahamat Idriss Déby a exprimé sa gratitude pour la présence des membres du Corps Diplomatique, soulignant que cette cérémonie annuelle est un moment privilégié pour célébrer les liens d'amitié, de fraternité et de coopération entre le Tchad et les pays et institutions qu'ils représentent. « Votre présence parmi nous symbolise une volonté commune de dialoguer, de coopérer, de s’entraider et de bâtir ensemble un monde plus équilibré et un avenir plus radieux », a-t-il déclaré.



Le Chef de l'État a adressé ses vœux les plus sincères de bonheur, de santé, de prospérité et de paix aux diplomates, à leurs familles, ainsi qu'à leurs pays et institutions respectifs. Il a également salué leur rôle essentiel dans le renforcement des relations bilatérales et multilatérales, rappelant que le Tchad considère chaque membre du Corps Diplomatique comme faisant partie de sa famille élargie.



Bilan de l'année 2024 : Résilience et progrès



Le Président a dressé un bilan de l'année 2024, marquée par des défis complexes et inédits. « Les attaques terroristes, la guerre à nos portes, les conséquences du changement climatique et bien d'autres épreuves ont fait de 2024 une année de rudes défis », a-t-il rappelé. Malgré ces obstacles, le Tchad a tenu ses engagements en organisant avec succès le référendum constitutionnel, l'élection présidentielle et les élections législatives, provinciales et communales.



Il a également souligné l'importance de la solidarité internationale et de la coopération agissante dans la gestion des crises, notamment les inondations qui ont frappé le pays. « Les épreuves que nous avons surmontées ont révélé la force de l’unité, de la solidarité et de la coopération, tant bilatérale que multilatérale », a-t-il affirmé.



Priorités pour 2025 : Paix, développement et coopération



Pour l'année 2025, le Président Mahamat Idriss Déby a réaffirmé les priorités du Tchad : favoriser la paix, renforcer la stabilité régionale, encourager les échanges commerciaux, protéger l'environnement et consolider les relations de coopération. Il a également insisté sur la nécessité de renforcer les institutions multilatérales, notamment le Conseil de Sécurité de l'ONU, pour corriger les injustices historiques faites à l'Afrique.



Le Chef de l'État a appelé à une diplomatie décomplexée, basée sur le respect mutuel, la réciprocité et le gagnant-gagnant. « Le Tchad est résolument engagé à construire avec ses partenaires une nouvelle forme de relations transparentes et respectueuses », a-t-il déclaré, ajoutant que la diplomatie tchadienne est avant tout une diplomatie de paix, au service des intérêts du pays et de ses partenaires.



Un appel à l'unité et à la prospérité partagée



En conclusion, le Président a exprimé sa confiance en l'avenir et sa détermination à œuvrer pour un Tchad prospère et un monde plus équilibré. « Que 2025 soit une année fructueuse pour notre coopération, une année du possible, celle de la consolidation de nos acquis, de la réalisation de nos objectifs et du renforcement de nos liens séculaires », a-t-il déclaré.



Levant son verre à la santé des diplomates et à la prospérité de leurs pays, Mahamat Idriss Déby a lancé un vibrant appel à l'unité et à la fraternité : « Vive l’amitié entre nos pays ! Vive le Tchad ! Que Dieu vous bénisse. »