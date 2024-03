Starlizard Integrity Services identifie 167 matchs de football suspects joués en 2023 dans le monde

Les spécialistes de l'intégrité sportive de Starlizard Integrity Services (SIS) ont identifié 167 matchs de football disputés dans le monde en 2023 comme suspects. Dans une étude majeure, couvrant plus de 65000 matchs de football, le SIS a constaté que 167 (0,26%) montraient des indicateurs de manipulation potentielle.



Cela représente une augmentation de 16 % par rapport au nombre identifié en 2022 (144), bien que SIS ait analysé plus de correspondances en 2023, ce qui signifie que le pourcentage de correspondances suspectes a diminué de 0,39 % en 2022 à 0,26 % en 2023. Les données du SIS 2023 ont révélé que : 69 des matchs jugés suspects (41,3%) ont été disputés dans la région UEFA (Europe).



Cependant, cela ne représente que 0,18% du total des matchs de la région UEFA analysés, en dessous du pourcentage global de 0,26%. La région AFC (Asie) a enregistré le pourcentage régional le plus élevé de correspondances suspectes à 0,47%, bien que 0,52% de toutes les correspondances internationales analysées aient également été jugées suspectes.



Un peu moins de la moitié (49,7%) de tous les matchs suspects identifiés en 2023 ont été joués dans des ligues nationales inférieures aux meilleures ligues.



Les ligues de haut niveau elles-mêmes n'étaient pas à l'abri, avec un peu plus du quart (25,2 %) de tous les matchs suspects identifiés dans cette catégorie. Les risques pour les matchs amicaux et les matchs des jeunes sont disproportionnés, représentant respectivement 10,8% et 6% des matchs suspects, bien qu'ils ne représentent que 2,9% et 3,5% de tous les matchs analysés en 2023.



Alors que les marchés de paris à temps plein dominent toujours les activités de paris suspects, il y a eu une augmentation significative des paris suspects sur les marchés de la première moitié seulement. Sur les 167 matchs identifiés comme suspects en 2023, 45 (27 %) concernaient des paris uniquement sur les marchés du premier semestre, ce qui représente une augmentation marquée par rapport aux six matchs (4,2 %) identifiés en 2022.



Les matchs analysés par le SIS sont classés comme "suspects" lorsqu'ils sont associés à des schémas de paris suspects qui peuvent être révélateurs de matchs truqués. Bien que le niveau de suspicion varie selon les correspondances en fonction de la nature et de la quantité de preuves découvertes, SIS estime que toutes les correspondances ainsi identifiées justifieraient une enquête plus approfondie.