Succes Masra et Les Transformateurs en exil pourront bientôt rentrer au Tchad

Cet accord a été signé entre le Gouvernement de la Transition de la République du Tchad, représenté par Abderaman Koulamallah, Ministre de la Réconciliation et de la Cohésion Sociale, et le parti politique « Les Transformateurs », représenté par son Président, le Dr. Succès Masra.



L'objectif de cet accord est de faciliter le retour au Tchad du Président du parti politique « Les Transformateurs » ainsi que de tous ceux qui avaient été contraints de quitter le territoire tchadien en raison des évènements malheureux survenus le 20 octobre 2022.



Les détails de l'accord de principe n'ont pas encore été rendus publics.



La mission de Facilitation de la CEEAC pour le Processus de Transition au Tchad compte sur la bonne foi des parties signataires pour la mise en œuvre effective de cet accord.



La mission de Facilitation de la CEEAC réaffirme son engagement à accompagner le peuple tchadien dans le processus de décrispation du climat politique en vue de l'organisation d'élections démocratiques, libres, transparentes et apaisées.