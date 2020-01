Succès Masra : "le Sahel aura besoin de partenariats transformés pour être plus efficace"

Que pensez-vous de la présence de militaires français au Sahel contestée dans certains pays ?



Succès Masra : Les peuples africains ont besoin de sécurité réelle qui doit être garantie avant tout par leurs dirigeants, car assurer la sécurité des citoyens c'est dans le mandat régalien d'un dirigeant sérieux. Je ne connais aucun pays sérieux qui sous-traite sa sécurité. Mais le Sahel aura besoin de partenariats transformés pour être plus efficace à l'avenir en commençant par renforcer les capacités de nos armées. Je ne pense pas que la France soit venue au Sahel sans l'accord des dirigeants africains.



Quelle est votre réaction par rapport au retrait de l'armée tchadienne du Nigeria ?



Même s'ils avaient passé un jour là-bas, ces soldats dont les plus jeunes ont à peine 18-19 ans, méritent la reconnaissance de la Nation. Ce retour semble cependant non planifié, laissant les populations locales dans le désarroi. En situation, nous aurions agi différemment. A ces soldats, nous disons que notre pays aura besoin d'eux à l'avenir sur d'autres fronts même en cas de changement de leadership national.



Le retrait de l'armée peut-elle contribuer à la prolifération des attaques des éléments de Boko Haram dans les pays du bassin du Lac Tchad ?



La lutte efficace contre Boko Haram doit se mener sur 2 jambes. D'abord elle nécessitera certes une synergie d'action mais avant tout une action efficace de chaque armée natinale. Aujourd'hui même l'armee tchadienne n'est efficace qu'à 20% de son potentiel et nous devrions la transformer.



La deuxième jambe de lutte contre ce fleau c'est le leadership serviteur qui crée des opportunités de développement. Car 40% des jeunes embrigadés le sont à cause de manque d'opportunités d'emplois décents. Le Lac Tchad est propice au développement notamment agropastoral, aujourd'hui inexistant. Nous devons changer cela car sur cette précarité sociale, prospère l'obscurantisme.



La présence militaire française au Sahel doit être comprise comme une stratégie de lutte mondiale contre le terrorisme. Tous les groupes djihadistes au Sahel se réclament des organisations internationales basées au Proche Orient qui les inspirent et les arment. Les pays sahéliens sont donc débordés et ont sollicité l’aide française qui, de mon point de vue, doit être élargie au mandat de l’ONU.