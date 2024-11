Le Ministre de la Sécurité Publique et de l’Immigration a indiqué vendredi dans un communiqué avoir constaté le non-respect des textes en vigueur, notamment l’arrêté N°052/PCMT/PMT/MSPI/DGM/2021 du 21 mai 2021, interdisant la circulation des véhicules aux vitres teintées et sans plaques d’immatriculation. Il rappelle instamment aux usagers de se conformer aux termes dudit arrêté, sous peine de sanctions conformément aux textes en vigueur.



« Les Directeurs Généraux de la Police Nationale, de la Gendarmerie Nationale, ainsi que le Commandant de la Garde Nationale et Nomade du Tchad sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application stricte des dispositions de l’arrêté susmentionné », conclut le ministre de la Sécurité, Ali Ahmat Akhabach, dans ce communiqué.