Tchad : ​Les jeunes du Canton Bourounkou réclament l'égalité des chances et la fin de l'exclusion sociale

Les jeunes diplômés de la région sont particulièrement touchés par cette politique d'exclusion. Ils sont nombreux à avoir été formés dans des instituts et universités, mais se retrouvent sans emploi et sans perspectives d'avenir. La création d'infrastructures scolaires et économiques dans le Canton Bourounkou est largement insuffisante, ce qui entraîne un taux élevé d'analphabétisme et des difficultés économiques pour les habitants.



Les autorités coutumières et traditionnelles du Canton Bourounkou ont sollicité la création d'une sous-préfecture, mais leur demande est restée sans suite. Les jeunes demandent l'intervention des plus hautes autorités du pays, notamment le président de la transition, le général Mahamat Idriss Déby, et le Ministre en charge de l'administration du territoire, pour mettre fin à cette politique d'exclusion et favoriser le développement de leur région.



Les jeunes du Canton Bourounkou appellent à une plus grande prise en compte de leurs besoins et de leurs aspirations, afin de permettre à cette région de s'épanouir et de participer pleinement au développement du pays.



Ils espèrent que leurs revendications seront entendues et que des mesures concrètes seront prises pour mettre fin à cette injustice qui pèse sur leur avenir.