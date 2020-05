Tchad : ​à Pala, les bouchers sommés de porter les masques et d'être propres

Le maire de la ville de Pala, Tao Hindabo, a réuni mercredi les membres du bureau de groupement des bouchers et les délégués des marchés de Pala. Les échanges ont eu lieu à l'hôtel de ville Pala en présence d'une dizaine de participants.



À cette occasion, Tao Hindabo a déploré le non respect des mesures barrières et le manque d'hygiène dans les marchés et les boucheries de la ville.