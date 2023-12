Tchad : ​formation des observateurs électoraux de la CASCIDHO dans le Moyen-Chari

La Coordination des Associations de la Société Civile et de Défense des Droits de l'Homme (CASCIDHO), pour la province du Moyen-Chari, organise un atelier de formation pour plus de vingt observateurs électoraux. Ndjindon Ngarnaye Richard, le superviseur, a mis l'accent sur l'importance de la neutralité et de l'objectivité dans leur mission, rappelant que la CASCIDHO a régulièrement soutenu le gouvernement dans l'observation des élections.



Ramadan Djarsia, président départemental de la CONOREC du Barh-Koh et préfet du département, a souligné la délicatesse de la supervision et de l'observation électorale. Il a insisté sur le fait que les observateurs doivent agir avec tact pour remplir leur rôle sans générer de conflits.