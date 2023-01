Tchad : ​l'association de Beauté Africaine lance un projet pour l'autonomisation des femmes

L'association de Beauté Africaine a formé 95 femmes et 5 hommes avec l'appui de partenaires tels que OXFAM, l'Agence française de développement, le fonds féministe et les petites organisations locales de femmes. Elle a formé les femmes dans différents domaines tels que la teinture, le tissage et la couture.



Le projet de l'association est axé sur deux thématiques : l'autonomisation des femmes et la lutte contre les violences basées sur le genre. Il vise à renforcer la participation des femmes à la vie économique, sociale et culturelle de leur communauté en leur offrant des opportunités de formation et de travail.



La mise en place de cette unité de production artisanale est un pas important vers l'autonomisation des femmes, qui leur permettra de devenir indépendantes financièrement et de prendre en main leur avenir. Les membres de l'association de Beauté Africaine sont convaincus que ce projet contribuera à la lutte contre les violences basées sur le genre en renforçant les capacités des femmes et en les aidant à prendre des décisions importantes pour leur vie.